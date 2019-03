Doskozil für Aberkennung der Staatsbürgerschaft

Dieser rote Ruf in Sachen Aberkennung der Staatsbürgerschaft war am Montag laut zu hören: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil tritt dafür ein, IS-Kämpfern die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Es sei dabei „vollkommen irrelevant“, ob es sich um die einzige Staatsbürgerschaft handle oder der Betroffene Doppelstaatsbürger sei, sagte Doskozil am Montag am Rande einer Klausur der SPÖ Burgenland. Er ist überzeugt davon, dass die Sozialdemokraten hier im Falle einer Verfassungsänderung mitziehen würden - anders als bei der Sicherungshaft, wo die türkis-blaue Koalition der Opposition zuletzt „Gesprächsverweigerung“ vorgeworfen hatte.