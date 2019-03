Heumeisterschaft 2019: Die Bauern überzeugten

In der Kategorie „Ballenheu“ konnte Winfried Krois aus Köstendorf den Sieg für sich verbuchen, während sich in der Kategorie „Energie-/Proteinheu“ Michael Haitzmann aus Lungötz durchsetzte. Dritter im Bunde ist Franz Fink aus Seekirchen, der sich den Sieg in der Kategorie „Heu“ holte. Ebenfalls erfolgreich waren Martin und Claudia Wallmann aus Krispl (2./„Bodenheu ohne Belüftung“), Anneliese Steger aus Radstadt (2./„Energie-/Proteinheu“), Christoph Gwehenberger aus Kleinarl (3./„Energie-/Proteinheu“), Johann Lausenhammer aus Seekirchen (2./Grummet) sowie Josef Wimmer aus Mattsee (2./"Heu). Eine Expertenjury bewertete knapp 600Heuproben nach Kriterien wie Nährstoff-, Energie- und Mineralstoffgehalt sowie nach Farbe und Geruch.