Suikkanen ade! Bozen holt neuen Coach für Play-off

Die Graz99ers haben hingegen den Vertrag mit Headcoach Doug Mason sowie Co-Trainer Jens Gustafsson verlängert. Beide Betreuer bleiben damit auch in den kommenden beiden Jahren beim steirischen Eishockey-Club. Mason geht in seine bereits vierte Saison bei den 99ers und wird in der kommenden Spielzeit 2019/2020 mit den Grazern erstmals auch international in der Champions Hockey League vertreten sein.