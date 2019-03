Klub-WM mit 24 Vereinen kommt! 12 Teams aus Europa

Wie erwartet geht es weiter in Richtung Super-League der besten Teams, nun auch auf interkontinentaler Ebene. Die neue Klub-WM soll 2021 kommen. Wie das „ZDF“ in seiner „Sportreportage“ am Sonntag berichtet, will FIFA-Chef Gianni Infantino dafür vorerst auf die globale Nations League verzichten.