Kleinstruktur bedeutet nicht kleinkariert

Regionaler Kreislauf

„Bei der Produktion von Polenta, der aus Maiskörnern gemahlen wird, fiel eine nicht geringe Menge an Maismehl als Nebenprodukt an. Zu viel, um es als solches zu verkaufen“, erzählt der Jungbauer, „da hatte mein Onkel die knackige Idee, daraus die ersten Tiroler Bio-Cornflakes zu produzieren“. Die Begeisterung wuchs, als man auch noch einen regionalen Kreislauf entdeckte: die Firma „Cerealps“, ein Unternehmen in Nauders, das im großen Stil Müsli und Cerealien produziert und zehn Mitarbeiter aus der Region beschäftigt. So sind die ersten 10.000 Packungen Bio-Corn- und Dinkel-Flakes entstanden, angeboten im Hofladen und über „Bio vom Berg“ auch in den MPreis-Filialen.