1x2 Meet & Greet mit Frank Carter in Wien gewinnen

Unter die Haut

Erklecklichen Anteil am Erfolg, der beide Alben trotz Aggressivität und fordernder Dynamik in die britischen Albumcharts beförderte, hatte Sänger Frank Carter. Der volltätowierte Rotschopf mit wenig Sinn für Respekt und Anstand wütete wie ein Derwisch über die Bühne, lebte die viehische Musikgewalt mit allen Poren und ließ sich auf der Bühne von den Zusehern verprügeln. Dies ging damals Hand in Hand mit Songtexten über Missbrauch und Vergewaltigung, die in so manchem Fan Unwohlsein verbreitete. Doch Carter war zeit seines Lebens kein Mensch, der nur an der Oberfläche kratzt, sondern ging stets „All In“. Musikalisch wurde er den harten Klängen aber müde, gründete sein Nebenprojekt Pure Love und stolzierte bei Gallows-Gigs mit Shirts von ebendiesem auf und ab. Die Zerwürfnisse waren 2011 schließlich zu groß und Carter wurde von seinen Bandkollegen rausgeworfen. Nach einem Album und einer EP mit Pure Love im Alternative-Rock-Gewand, spürte der heute 34-Jährige, das auch dieser Zugang zur Musik nicht der Weisheit letzter Schluss sein könnte und rief sein Quasi-Soloprojekt Frank Carter & The Rattlesnakes ins Leben.