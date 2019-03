Caps „picken“ Znojmo, AV19 statt Salzburg Vierter!

Red Bull Salzburg hat am finalen Pick-Round-Spieltag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) noch den vierten Platz verloren, der das Play-off-Heimrecht mit sich bringt. Die Salzburger unterlagen am Sonntag auswärts den Vienna Capitals, gleichzeitig gewann Fehervar beim KAC. Das bedeutet, die Ungarn dürfen sich über Rang vier freuen. In der Quali-Runde holte sich Linz vor Znojmo Platz eins.