Vorrang missachtet: 18-Jährige im Auto eingeklemmt

Eine 18-Jährige aus Kleinzell bog am 10. März 2019 gegen 17.20 Uhr in Lembach mit einem Pkw, ohne auf den Vorrang zu achten, von der Hörbicherstraße nach links in die Falkensteinstraße ein. Dabei kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einem 38-Jährigen aus Hofkirchen im Mühlkreis, der mit einem Firmen-Pkw auf der Falkensteinstraße Richtung Altenfelden fuhr.