Sturmtief „Eberhard“ fegte über Salzburg hinweg

Das Sturmtief „Eberhard“ fegte am Sonntagabend mit Windspitzen zwischen 60 und 70 km/h über ganz Salzburg hinweg. Auf den Bergen erreichte der Sturm bis zu 100 km/h Geschwindigkeit. Etliche Bäume wurden entwurzelt. Die Feuerwehren mussten immer wieder ausrücken. Am Montag wird es kühl, bis auf 700 Meter herunter kann es sogar schneien. Erst ab Dienmstag ist wieder eine Wetterbesserung in Sicht.