Gasexplosion reißt ganze Fenster aus Fassade

Wie durch ein Wunder hat eine Gasexplosion in der Nacht auf Sonntag in Wien-Meidling keine Verletzten gefordert. Nach Angaben von Lukas Schauer, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, ereignete sich die Explosion aus bisher ungeklärter Ursache in einem Mehrparteienhaus in der Ratschkygasse kurz vor 2.30 Uhr. Die Bewohner wurden aus dem Schlaf gerissen.