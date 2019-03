Firmino und Mané schießen Liverpool zum Sieg!

Ashley Westwood eröffnete an der Anfield Road in der 6. Minute mit einem direkt verwandelten Eckball den Torreigen zugunsten der Gäste. Firmino staubte in der 19. Minute zum Ausgleich ab, ehe Mane nach einer halben Stunde (29.) für die Elf von Jürgen Klopp vorlegte.