Entsetzen über mysteriösen Tod von elf Babys

Die Babys waren am Donnerstag und Freitag in der staatlichen Geburtsklinik La Rabta in der Hauptstadt Tunis gestorben. In einer Stellungnahme des tunesischen Gesundheitsministeriums vom Samstagabend hieß es, die Neugeborenen seien wahrscheinlich an einem septischen Schock infolge einer Blutvergiftung gestorben. Die Tunesische Gesellschaft für Pädiatrie erklärte dazu auf ihrer Facebook-Seite, die Ermittlungen konzentrierten sich derzeit auf ein Präparat zur künstlichen Ernährung als Auslöser der Infektion.