Die Polizei-Spitze soll Mindestbesetzung festlegen

15 Prozent weniger Überstunden ordnet das Ministerium für heuer an, dazu fehlen besonders im Flachgau und in der Stadt viele Polizisten. Was in Wien schon längst üblich ist, verlangt nun die FSG-Polizeigewerkschaft auch für Salzburg: Die Festschreibung einer Mindestbesetzung. Das will die Polizei-Spitze nicht.