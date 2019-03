Wo wird es spannend? Wo könnte es eng werden?

In vielen Gemeinden ist die Ausgangslage bei der heutigen Wahl eine spannende. Neue Kandidaten stellen sich den Bürgern, neue Listen wollen die Politik in ihrem Ort verändern. Die „Krone“ gibt einen Überblick, wo es am Abend Überraschungen geben könnte und wo eventuell ein echter politischer Umbruch bevorsteht.