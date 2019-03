Flüchtige Einbrecher auf Almhütte geschnappt

Kriminelle waren am Ende ihrer Kräfte

Der Zylinder fiel heraus. Und in der Hütte trafen die Beamten auf zwei Männer, die offenbar am Ende ihrer Kräfte waren. Bei den Tatverdächtigen dürfte es sich um zwei Moldawier (43 Jahre und 27 Jahre alt) handeln. Sie hatten sich in der Hütte versteckt und dort übernachtet.