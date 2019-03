Nach Rochade rumort es im Westen weiter

Von Zustimmung und Verständnis bis zu Packelei-Vorwürfen und Neuwahl-Forderungen reichen die Reaktionen in den Foren und an den Stammtischen. Zur Erinnerung: Am 26. Februar kündigten die Bürgermeister von Voitsberg und Bärnbach, deren Fusionspläne 2018 bei einer Volksbefragung abgelehnt worden waren, eine Rochade an. Meixner dankt im Juni ab; Osprian wechselt nach Voitsberg, bleibt aber Stadtamtsleiter in Bärnbach. Dort rückt Jochen Bocksruker als Bürgermeister nach.