Beamter: „Stadt hätte Polizei informieren müssen“

„Es wird noch immer zu ungenau kontrolliert“

„Klar: Da wäre sofort die Polizei zu informieren gewesen, da hätte es dann auch keine Auszahlungen gegeben“, sagt der Magistrats-Insider, der schon den Mindestsicherungsskandal aufgedeckt hat, was zu einer umfassenden Rechnungshofprüfung plus vernichtender RH-Kritik an der rot-grünen Wiener Stadtregierung geführt hat. Weil die Beamten an den Servicestellen-Schaltern aber „keine Probleme“ brauchen könnten, würden die Papiere der Sozialgeld-Empfänger „noch immer zu ungenau kontrolliert“, behauptet der Informant.