Salzburger (51) stahl Identität von totem Baby

Der 51-Jährige war als geschäftsführender Vorstand eines Unternehmens für Biosprit aufgetreten und soll dabei Investoren betrogen haben, wie die US-Zeitung „Tri-City Herald“ berichtet. 2006 soll er die Errichtung einer Fabrik betrieben haben, in der aus Abfällen Biodiesel erzeugt hätte werden sollen. Auch vor seiner Emigration soll er in Zusammenhang mit Fälschungen und teils vollendeten, teils versuchten Betrügereien in Österreich mit Gerichten zu tun gehabt haben.