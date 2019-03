Es geht um 2134 Sitze und 119 Bürgermeister

Am „buntesten“ ist die Landeshauptstadt: Hier treten gleich neun Parteien und Listen und acht Bürgermeisterkandidaten an. Neben den traditionellen Parteien werden auch der Liste SALZ und der KPÖ Chancen eingeräumt, zumindest einen der 40 Sitze im Gemeinderat zu ergattern. In der Stadt gibt es mit 19.946 EU-Bürgern auch die meisten ausländischen Wähler – unter anderem 7.087 Deutsche und einen Malteser.