„Frauen der Mauer“ sorgen für Krawall in Jerusalem

Jahrzehntelanger Kampf für gleiche Gebetsrechte

Die „Frauen der Mauer“ kämpfen seit Jahrzehnten darum, wie Männer an der Klagemauer beten zu dürfen - und zwar laut singend, mit Gebetsschal und eigenen Tora-Rollen. Am Freitag beging die Gruppe den 30. Jahrestag ihres monatlichen Gebetsdienstes an der heiligen Stätte. Laut „Haaretz“ hätten Rabbiner dies gleich im Keim ersticken wollen, indem sie bereits am Morgen Tausende strenggläubige Schülerinnen losschickten, um den Platz zu besetzen.