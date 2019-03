Dazu muss man wissen, dass „Buddy“ sämtliche anderen Personen – ob Fotograf, Kamerateam oder mich – geflissentlich ignorierte. Das Leben meinte es bis dato nicht gut mit „Buddy“. Obwohl erst zehn Monate alt, hatte er bereits drei Besitzer! Zur Welt kam er in Serbien und über Umwege nach Österreich. Traurige Berühmtheit erlangte er durch ein Video. So grausam und brutal, dass man kaum hinsehen kann. Immer wieder wird in diesem der kleine weiße Hund gegen die Wand geschleudert und dann in die Klomuschel gestopft.