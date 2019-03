Grabner: Erfolg bei lang ersehntem NHL-Comeback

Für die Coyotes war es der siebente Sieg in den jüngsten acht Spielen. „Wir müssen einfach weiter gewinnen. So ist es. Eine schlechte Woche können wir uns nicht mehr leisten“, sagte Coyotes-Coach Rick Tocchet. Acht Punkte fehlen Grabner und Co. auf die in der Pacific Division drittplatzierten Vegas Golden Knights. Leichter kann man die Play-offs über die zwei Wildcards erreichen, die in jeder Conference noch zusätzlich vergeben werden. Im Westen fehlen Arizona da aktuell nur drei Zähler auf Minnesota Wild. Für die im Westen punktbesten Flames war es die vierte Niederlage en suite.