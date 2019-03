Airbnb: Stadt wirft Mieter aus Sozialwohnung

„Da reden wir nicht lange herum, sondern handeln“, sagt die für städtische Wohnungen zuständige Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ). Seit drei Jahren bot ein Mieter in Lehen eine 44 Quadratmeter große Wohnung über die Online-Plattform Airbnb Touristen als Unterkunft an. Preis: 29 Euro pro Nacht plus zehn Euro Reinigungspauschale - bei einer Nettomiete von unter 300 Euro ein gutes Geschäft. Nun muss sich der junge Mann eine neue Bleibe suchen. Hagenauer: „Das Kündigungsschreiben ist bereits unterwegs.“