Großglockner Hochalpenstraße ist am beliebtesten

Einer aktuellen Studie der „Allianz Partners“ (in Anlage) zufolge ist die Großglockner Hochalpenstraße das sehenswerteste Highlight in Österreich - noch vor dem Wiener Wahrzeichen Stephansdom oder dem Prater. Als „Österreichische Sehenswürdigkeit, die man unbedingt (noch) einmal sehen möchte“ ist die Glocknerstraße unangefochtene Nummer Eins! Diesem Fakt stimmt auch die große Fangemeinde an internationalen Auto- und Motorradfahrern bei, die verliebt in die Kurven der höchstgelegenen österreichischen Passstraße sind. Doch auch Wanderer, Bergsteiger und Naturliebhaber sind fasziniert von der einzigartigen Kombination aus Natur und Technik, die die Großglockner Hochalpenstraße seit ihrer Eröffnung im Jahr 1935 so eindrucksvoll prägt.