Hündin „Simba“ dank Ihrer Hilfe wieder gesund

„Simbas“ Überleben ist ein kleines Wunder

„Die nächsten Tage verschlechterte sich ihr Zustand, die Blutwerte waren katastrophal, die Organe versagten“, erinnert sich das Frauli an die schlimmen Stunden. Die Veterinäre wollten die Maschinen abdrehen und „Simba“ gehen lassen. „Doch ich wollte es noch eine Nacht probieren. Als sie dann von allen Geräten getrennt wurde, schlug ihr Herz auf einmal wieder normal!“ Tag zu Tag ging es „Simba“ etwas besser - laut Tierärzten ein kleines Weihnachtswunder! „Jeder Euro ist für uns viel, in den letzten Jahren hat das Schicksal in unserer Familie so oft beinhart zugeschlagen“, so die Tierhalterin. „Danke an die Tierecke, ohne euch wäre ‘Simba‘ heute nicht mehr am Leben!“