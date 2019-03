Kulturhauptstadt-Tipps für Bad Ischl

Zusagen von Land und Gemeinden fehlen

Im Fall von Bad Ischl befanden die Experten, dass der Ansatz der Salzkammergut-Region ein Vorbild für ähnliche Regionen sein könnte, jedoch bleibe die Bewerbung noch den Nachweis schuldig, welche Orte und Länder nun wirklich die Teilnahme am Projekt zugesagt haben. Bis Ende Mai will Bad Ischl in dieser Frage die Entscheidungen der Gemeinden haben. Auch mit dem Landeshauptmann Thomas Stelzer steht ein Termin an, um die Beteiligung des Landes zu klären.