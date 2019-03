Mit nur einem Klick am Handy zu Kräuterwissen

Ob Wirkung von Kräutern, Errichtung einer Kräuterapotheke, Anleitung zur Herstellung von Salben oder verschiedenen Mitteln zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten: All das finden Interessierte auf Österreichs erster Volksmedizin-App „Kräuterkunde 4.0“. „Aus Pflanzen kann man so viel machen. Man benötigt nur das Wissen dazu“, erklärt Sabine Pepper, die Geschäftsführerin vom Naturladen „Landladl“ in Gmünd.