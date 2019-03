Sagt Österreich „Nein“ zu Cannabis-Wein?

„Es ist noch nicht beschlossen, aber es geht in diese Richtung“, erklärt man auf Nachfrage von City4U, ob das Weingesetz nun endgültig in die Verordnung fiele, bei der Landwirtschaftskammer. Schon Ende des letzten Jahres gab es einen Erlass, der sich gegen die Verwendung von CBD in Lebensmitteln richtete. So heißt es seither auf der Seite des Sozialministeriums: „Cannabinoid-haltige Extrakte, die zumeist als Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht werden, zunehmend aber auch in Lebensmitteln wie beispielsweise Süßwaren oder Kuchen eingesetzt und angeboten werden fallen unter die ‘Novel-Food‘ (Neuartige Lebensmittel) Verordnung der EU und dürfen daher nicht in Verkehr gebracht werden.“