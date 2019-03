Azad G.: Ludwig will Staatsbürgerschaft entziehen

Strache verlangt „lückenlose Aufklärung“

Stichwort BVT: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache machte am Mittwoch seinem Unverständnis über die zuständigen Behörden Luft, die Azad G. 2015 wieder nach Syrien reisen ließen, von wo er zuvor bereits einmal nach Österreich zurückgekehrt war. „Da stellt sich doch auch die Frage, warum es dann erst 2016, also ein Jahr später, einen internationalen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Terroristen gegeben hat. Ich verlange eine lückenlose Aufklärung“, so der Vizekanzler zur „Krone“.