Schlechter Verlierer im Rennen um Rektors-Posten

Mosler erweist sich nun als beleidigter Verlierer. In einem Schreiben an alle 2800 Mitarbeiter dankt er für die „breite Unterstützung an meiner Universität“ und all jenen, die ihm „nach der Wahl ihr Bedauern ausgedrückt sowie Trost zugesprochen haben“. Man beachte die Formulierung „meine Universität“. Gleichzeitig beklagt er sich über eine Kampagne gegen ihn. Viele Mitarbeiter schütteln die Köpfe: Es wäre dem neuen Rektor und nicht Mosler zugestanden, sich an die Mitarbeiter zu wenden.