Große TV-Bühne für drei steirische Glückspilze

Und eigentlich hat dort auch alles angefangen. „Ich hab eine Doku gesehen, bei der arme Bevölkerung, die nahe Kaffeeplantagen lebt, nach Verdienst-Möglichkeiten sucht“, so Jasmin Kabir. „Und diese zieht eben aus Kaffeesatz, in dem unglaublich viel Nährstoffe sind, Austernpilze.“ Diese Pilzsorte wiederum gehört zu den beliebtesten weltweit. Jasmin Kabir: „Und das hat uns gefallen. Zero Waste, ein nachhaltiges Produkt, etwas Köstliches schaffen, das wollten wir umsetzen!“