„Menschen darf man nicht aus den Augen verlieren!“

Vorab: Das Trio betonte trotz aller Unterschiedlichkeit, dass Ethik in der Wirtschaft trotz allem Gewinnstrebens hohen Stellenwert haben müsse. „Die Sparkasse OÖ lebt im 170-jährigen Jubiläumsjahr nach wie vor ihre Gründeridee, mit einem stabilen Geschäftsmodell Wohlstand für alle zu ermöglichen“, so das Credo von Sparkasse OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub. „Wer Innovationen forciert und dabei den Wert des Menschen nicht aus den Augen verliert, wird auch in Zukunft Erfolg haben!“