IS-Terrorist in Wien: Strache fordert Untersuchung

„Ohne Anklage kann man Verdächtigem Mindestsicherung nicht verweigern“

Wie berichtet, lebte der in Syrien verwundete 2014 ein Jahr lang unbehelligt in Wien. Ob er in dieser Zeit in einem Spital - auf Kosten der Steuerzahler - behandelt worden ist und ob Azad G. auch eine Mindestsicherung bezogen hat, ist noch nicht geklärt. Wiens Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sagte jedenfalls der „Krone“ zu, diese Fragen zu klären. Hacker: „Aber man muss sich schon fragen: Was hat dieses BVT getan? Haben die alle geschlafen?“ Und ohne Information von der Justiz, ohne einer Anklage könne dem österreichischen Terrorverdächtigen nämlich gar nicht die Mindestsicherung verweigert werden.