Kraft schöpfen mit Passionsmusik

„Passionsmusik ist immer noch absolut gefragt, gerade nach der Faschingszeit. Die Menschen sind wie verwandelt, wenn sie nach einem der Konzerte aus der Kirche treten, ihre ganze Mimik verändert sich“, schwärmt Isabel Biederleitner vom Verein Musica Sacra. Der auch heuer wieder eine Kirchenkonzert-Reihe mit Passionsmusik in Linz anbietet. An den vier Sonntagen in der Fastenzeit (31. März, 7., 10. und 14. April) wartet abwechslungsreiches Programm: „Wir wollen auch über den Tellerrand schauen, was sich außerhalb von Oberösterreich tut. Viele Künstler fragen an, ob sie bei uns musizieren dürfen, da versuchen wir eine Balance mit den heimischen Publikumslieblingen zu finden“, so Biederleitner.