„Beale Street“: Willkür der weißen Justiz

Wie er Brillanz und Fluss von Baldwins Sprache in stimmige Bilder überträgt, in denen der Jazz zu swingen scheint, andererseits aber erahnen lässt, wie leicht das weiße Amerika der Post-Obama-Ära die Hoffnungen eines einzelnen Schwarzen noch immer zu zerstören vermag, ist filmischer Aufschrei gegen das Establishment und wirft Schlaglichter auf Exzesse rassistischer Polizeigewalt in jüngster Zeit. Regina King erhielt als Mutter der schwangeren Tish den Oscar als Beste Nebendarstellerin.