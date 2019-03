Künstliche Intelligenz als Studium an Linzer JKU

Praxisbezug wird großgeschrieben

In der Lehrmethodik werden ebenfalls neue Wege bestritten: Statt viel Theorie und komplizierter Mathematik soll ab dem ersten Semester praxisorientiert gearbeitet werden. Bei der Mathematik will man die Studenten von dort abholen, wo sie gerade stehen. Zulassungsbeschränkungen soll es beim in Englisch gehaltenen Studium keine geben.