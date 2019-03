Demente 87-Jährige wurde in der Kirche gefunden

Nachdem eine demente 87-Jährige am Dienstag nicht mehr in ihr Seniorenwohnheim zurückgekehrt war, startete im obersteirischen St. Lorenzen im Mürtal eine große Suchaktion. Sogar ein Bundesheer-Hubschrauber war im Einsatz. Nach zwei Stunden wurde die Frau gefunden - in der Kirche.