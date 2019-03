„Game of Thrones“: Endlich ist der Trailer da!

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum großen Finale von „Game of Thrones“: Jetzt gibt es endlich einen richtigen Trailer zur achten und letzten Staffel des Fantasy-Epos, der bislang ungeahnte Einblicke in das weitere Schicksal von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harrington) und Arya Stark (Maisie Williams) liefert. Wer am Ende auf dem Eisernen Thron sitzen wird, dass erfahren die Fans aber erst ab dem 14. April.