Radfahrt in Kostenfalle: Vergleichen lohnt sich

Die Lust auf Rad-Spritztouren ist wieder da, und auch für die täglichen Wege zur Arbeit und in die Schule ist der „Drahtesel“ nicht zu verachten. Kein Parkplatzsuchen, und für die G’sundheit tut man auch was. Nach der kurzen Winterpause ist es aber oft notwendig, den Drahtesel erstmal auf Vordermann zu bringen. Und damit ist nicht nur das Aufpumpen gemeint, nein, um die Sicherheit geht’s. Was alles zu einem guten Fahrradservice gehört und wie viel man dafür zahlen sollte, das hat die Arbeiterkammer recherchiert.