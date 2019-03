„Kultur im Fluss“ mit Halleins Vizebürgermeisterin

Alles andere denn eintönig ist das, was sie schon in jungen Jahren an Erfahrung gesammelt hat: Ihre Begeisterung für Archäologie trieb sie drei Monate durch Mexiko, sie gehörte noch einem Gremium um Wilfried Haslauer I. an, daneben studierte sie Politikwissenschaften und Geschichte. Und stand in den 80ern sogar in Basketball-Auswahlteams. Kulturpolitik ist für sie vorrangig das „Schaffen von Gemeinsamkeit und Identifikation“, Hallein habe mit seiner Eisenzeit- und Keltengeschichte eine Schlüsselrolle weit über den Tennengau hinaus. „Unsere Eckpfeiler sind Salz, Kelten, F.X. Gruber, um den Kulturtourismus nachhaltig zu pflegen. Dafür ist professionelle Institutionalisierung wichtig, weg von persönlichen oder parteipolitischen Abhängigkeiten.“ Es sei ein schwierig-langwieriger Prozess, aus einer Industrie und Arbeiterstadt eine Kulturmetropole zu entwickeln. „Gerade im Bewusstsein der Bürger.“ Stolz ist sie auf das Projekt Sudhaus, da könne sich die Kulturszene eigenständig entwickeln. Prägend sind natürlich auch die Festspiele, seit 25 Jahren auf der Pernerinsel verankert.