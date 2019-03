300 Quadratmeter, um aus der Realität auszusteigen

Der Vienna Reality Playground in der Porzellangasse 7b ist derzeit mit über 300 m² die größte Arcade in Österreich. Die drei Gründer Dominik Pojer, Max Gschaider und Felix Wieshuber bieten ihrem Publikum modernste Geräte mit neuster Technik. Im Vienna Reality Playground befinden sich zwei Race Seats - Full Motion mit G-Kraft Simulation. An diesen beiden Geräten kann von Formel 1 Simulation, Flugsimulation bis hin zur Achterbahn sämtliche Vehikel in Virtual Reality erleben und bewegen. Weiters gibt es vier Cyberith Virtualizer für VR-Treadmills. Dieser Virtualizer, der Körperbewegungen direkt in Spiele überträgt, hat das Gaming in andere Dimensionen gebracht. Über Zombieshooter, Horrorspiele bis hin zum Schwertkampf oder Ego Shooter - es gibt riesige Bandbreite an Spielmöglichkeiten.