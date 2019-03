Der Geheimdienst-Chef sollte an Rücktritt denken

Radikalisiert jettete der Islamist 2013 in den Terrorkrieg. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ließ das zu. Mit einer schweren Schussverletzung war Azad G. dann 2014 plötzlich wieder in Österreich - er wird behandelt, darf sich bei seinem „Fronturlaub“ in Wien erholen. Zumindest Komplize barbarischer Mörder. Die eigene Familie zeigt ihn an, er bleibt aber in Freiheit, der Staatsanwalt ermittelt - und die Justiz stellt das Verfahren ein. Ein Jahr später zieht der bereits amtsbekannte Islamist wieder in den Krieg. Auch das ließ das BVT, Österreichs Geheimdienst, zu.