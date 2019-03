Actiongeladene Dreharbeiten für neuen US-Serienhit

Und die Filmcrew der ABC und Warner Brothers-Produktion zeigte sich von Heiligenblut begeistert - und zwar nicht nur landschaftlich. Denn wirklich alles war perfekt organisiert. Für die Actionserie rund um Superagent Will Chase, Codename „Whiskey Cavalier“, wurden in Heiligenblut actionreiche Stunts mit Skifahrern, Skidoos und einem Hubschrauber gedreht. „Dafür wurden von den Bergbahnen sogar Skipisten gesperrt“, so Leitner.