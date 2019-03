Wie viele Touristen kann die Stadt noch vertragen?

Es gibt viel zu viele Tagesgäste in der Stadt

Die Politker sind also darin eins: Es gibt zu viele Tagestouristen in der Landeshauptstadt. Vor allem in den Hauptsaisonen werden die Bürger auf die Geduldsprobe gestellt. Man darf gespannt sein, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen nach der Wahl auch Gehör finden und umgesetzt werden und wie schnell die Maßnahmen auch spürbar werden. Das Busterminal in der Paris-Lodron-Straße, in der Nähe des Mirabellplatzes, beispielsweise ist schon seit Jahrzehnten ein Brennpunkt-Thema. Viel wurde darüber geredet, wirkliche Lösungen gibt es für diesen Punkt bis dato trotzdem nicht.