Spion im Dschungel

Den Einsatz wussten die Narren zu schätzen und tanzten stilecht als Simba, Scar oder Rafiki aus „König der Löwen“ bzw. als Bagheera oder Balu aus dem Dschungelbuch in Vigaun an. „Ich hab extra die Original-Lektüre von Rudyard Kipling studiert“, so Christoph Mayr. Klar, schließlich hat er einen Ruf zu verteidigen. Mayr ist nämlich Obmann vom Club 21, und der lädt auch jedes Jahr zum Gschnas. Na, wenn er da nicht schon einmal Inspirationen für das zehnjährige ,Promitreff’ sammelte!