Brutaler Überfall auf Nachtschwärmer in Liezen

Der 37-Jährige aus dem Bezirk Liezen war gegen 3.30 Uhr in der Nikolaus-Dumba-Straße unterwegs, als er merkte, dass er verfolgt wird. Durch einen Schlag ins Gesicht wurde er außer Gefecht gesetzt, so dass ihm der Unbekannte rund 150 Euro aus der Hosentasche ziehen konnte. Der Täter flüchtete in Richtung des alten Friedhofs.