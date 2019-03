Wann sich der Spaß im Fasching aufhört ...

Einhörner, Stars der 80er und freche Früchtchen wie Ananas sind heuer besonders gefragt. Doch darf man sich im Job überhaupt verkleiden? Es gibt zwar abgesehen von Vorschriften im Rahmen des Arbeitnehmerschutzes keine gesetzliche Regeln, doch die Kleidung ist gemäß Rechtssprechung dem Arbeitsplatz und der Art des Betriebes anzupassen. Demnach ist die Maskerade in Branchen, in denen förmliche Outfits üblich sind, nicht möglich. So kommt der Clown am Bankschalter gar nicht gut an, hinter der Bar allerdings schon.