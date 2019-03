Wird Monobraue das neue Schönheitsideal?

Bis jetzt sind auf Instagram-Seite der Monobrauen-Bewegung fast 2500 Beiträge zu finden. Frauen zeigen dabei ihren natürlichen Brauenwuchs - mal mehr, mal weniger stark. Doch diese Movement spricht anscheinend beide Geschlechter an, denn auch zahlreiche Männer posten Fotos von sich und ihrer Augenbraue. Was Hadjipanteli mit ihrem Hashtag erreichen will? „Dass die Leute sehen, dass man mit seinen persönlichen Vorlieben ganz normal leben kann.“ Wie alles in den sozialen Medien stößt ihr Look nicht nur auf Beifall. In zahlreichen Kommentaren wird sie beschimpft und beleidigt. Doch das bringt sie nicht dazu, sich die Augenbrauen zu zupfen, denn: „Ich finde mein Gesicht, so wie es jetzt aussieht, wesentlich besser. Andere stimmen mir da vielleicht nicht zu und das ist auch völlig in Ordnung.“