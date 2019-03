FPÖ-Initiativen voll „Abwertungen und Feindbilder“

So unterschiedliche Themen wie Verkehr, Umweltschutz, Ökologie, Arbeit oder Kultur würden immer wieder mit dem Thema „Fremde“ verknüpft. „Alle Übel, die in der Gesellschaft auftreten, werden in Zusammenhang mit Migration und Asyl gesetzt, egal ob das Gewalt an den Schulen, Drogenproblematik oder Umweltverschmutzung ist.“