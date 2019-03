Ist Salzburg sicher? Oder braucht es mehr Polizei?

Das Sicherheitsgefühl ist gesunken, so die FPÖ

Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist gesunken, stellt FPÖ-Spitzenkandidat Andreas Reindl fest: Er erinnert an den Mord im Lehener Park und die aufsehenerregenden Bandenkriege. Dass der FPÖ-Innenminister jetzt die Polizei massiv aufstocken will, begrüßt Reindl. Er sieht die FPÖ als Sicherheitspartei.